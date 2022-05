Sama svoj mojster: poglejte, česa se je lotila znana pevka (FOTO)

Mili Korpar, odlična hrvaško-slovenska pevka v času dveh let epidemije ni počivala, kot tudi ne sedaj. Ker nastopov takrat ni bilo, se je odločila za renoviranje domačije v Podravini, ki jo je podedovala. Prav vsega se je lotila sama.

»Hiško sem hotela porihtati in narediti zopet bivalno, vendar tudi pokazati, da si lahko urediš hišo z minimalnim finančnim vložkom. Opremo sem poiskala v avstrijskih oglasih, tisto kar so ljudje podarjali in mi je bilo všeč. Najela sem kombi in vse to šla iskat. Pa tudi od prijateljic in sorodnikov sem dobila veliko.«

Sama je položila ploščice v mozaičnem stilu. FOTO: Osebni Arhiv

Mili je podarjeno pohištvo prebarvala v pastelne barve in dodala cvetlični vzorec, z retro pridihom. »Začela sem z največjim prostorom, z urejanjem tal, kjer so stare ploščice bile za nič. Dobila sem veliko ostankov različnih ploščic, zato sem delala mozaik. Ko pa sem se naučila še rezanja z fleksom, sem položila še hodnik in stopnice pred vhodom. Po takšnem celodnevnem delu sem zvečer kar padla v posteljo in ta spanec je bil najboljši od vseh«, je opisala Mili svoje dveletno delo in s tem dokazala, da tudi ženska zmore vse.

Ob nastajanju njenega, kot pravi kotička za dušo, jo je vedno spremljala zvesta psička Leda.