Salome so vprašali, če je spala z Jelinčičem, tu je njen odgovor (VIDEO)

Poznamo jo iz slovenskih resničnostnih šovov. Salome je bila gostja pri Davidu Amaru, kjer je odkrito odgovarjala na mnoga provokativna vprašanja. Povedala je, da je mirna oseba, ampak ko je treba delati, se pa dela. In da je škandal tisto, s čimer se preživlja.

Tako je potrdila, da je bila v zvezi z znano osebo iz estrade. Amaro jo je pobaral, ali je bil to štajerski slavček Damjan Murko. Salome ga je zavrnila: »Ma, kakšen Murko! A je on tebi dec, ali kaj? Jaz rabim deca, a ne vidiš, kako sem velika? Ko King Kong. Rabim enega takšnega, da stopim na prste.«

Imena za zdaj ni razkrila

In čeprav je Amaro vztrajal, da bi le povedala, za koga gre, je Salome to skrivnost za zdaj zadržala zase. Ob omembi prvaka SNS Zmaga Jelinčiča, pa je Amaru dejala je le: »O bog pomagaj, pa kaj je s tabo? Kaj ti hočeš, da me kap?«