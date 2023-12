Saj ni res pa je? To je evrovizijska dvojnica naše pevke Raiven (VIDEO)

Gotovo ste že slišali za rek, da ima vsak na tem svetu svojega dvojnika in da na tem svetu obstaja nekje nekdo, ki ima prav takšne oči in nos kot mi. In zdi se, da ima takšno dvojnico tudi naša nova predstavnica na izboru za pesem Evrovizije.

Čeprav je Raiven znana po svoji edinstvenosti in unikatnosti, se je na evrovizijskem odru nedolgo nazaj predstavila pevka, ki ji je po ocenah mnogih na las podobna.

Ne verjamete? Prepričajte se sami!

Gre za nizozemsko pevko Stien den Hollander, ki ustvarja pod umetniškim imenom S10. Leta 2022 je v italijanskem Torinu Nizozemsko zastopala s skladbo De Diepte. Nizozemci so prvič po letu 2010 imeli predstavnico, ki je prepevala v nizozemskem jeziku. Pesem je izjemno osebna in govori o žalosti in spominih, ki jih nosi s seboj. S10 se je prebila v finale in tam zasedla enajsto mesto.

Stien je pevka, raperka in glasbenica, ki je z glasbeno kariero začela leta 2016, ko je imela 16 let. Ima brata dvojčka in odkrito govori o svojih izkušnjah s halucinacijami in depresijo. Ko je imela le 14 let, jo je vse skupaj privedlo do roba in takrat so jo hospitalizirali. Leta 2016 je na spletu objavila album, ki ga je poimenovala Antipsychotica. Posnela ga je doma z opremo za domačo rabo in objavila na SoundCloudu. Skladbe je opazil raper Jiggy Dje in jo povabil k sodelovanju. Z njegovo založbo Noah's Ark je podpisala pogodbo in leto kasneje izdala mini album Lithium. Od takrat se je njena glasbena kariera le še vzpenjala, vse do nastopa na Evroviziji.

Kot smo že poročali, bo prihodnje leto na izboru za pesem Evrovizije Slovenijo zastopala pevka Raiven. Na Švedskem se bo za čim boljšo uvrstitev borila s skladbo Veronika, ki jo bo RTV predstavila v drugi polovici januarja. Ljubiteljem Evrovizije je Raiven dobro znana. Na slovenskem izboru Ema se je predstavila že trikrat in vsakič se ji je pot na Evrovizijo izmuznila za las.