Znano, kdo bo Slovenijo zastopal na Evroviziji 2024

RTV Slovenija je v SNG Opera razkrila, kdo bo Slovenijo predstavljal na 68. tekmovanju za Pesem Evrovizije, ki bo potekala v švedskem Malmöju. »Gre za prepoznavnega in kakovostnega glasbenika oziroma glasbenico,« so uvodoma dejali in napovedali glasbenico Saro Briški Cirman, bolj znano pod umetniškim imenom Raiven.

Pri izbiri slovenskega predstavnika jim je pomagala mednarodna strokovna komisija. »Potem ko so se vse točke seštele, en izvajalec/izvajalka, ki nas bo predstavljal/-a na Švedskem, je zbral/-a več kot polovico možnih točk in bilo je jasno, da ni nekega tekmovanja, ampak da imamo enega izvajalca/-ko za Pesem Evrovizije,« je Vanja Vardjan, odgovorni urednik razvedrilnega programa Televizije Slovenija, pojasnil, kako je potekal letošnji izbor.

Skladbo, s katero bo Raiven skušala zmagati na evrovizijskem odru, bodo predstavili v posebni televizijski oddaji v drugi polovici januarja 2024.