V četrto gre rado: s temi tremi skladbami se ji je evrovizijski oder za las izmuznil (VIDEO)

Pevka Raiven bo prihodnje leto na Švedskem zastopala Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije. Novico so danes uradno potrdili tudi na RTV, razkrili pa so tudi, da bo nastopila s skladbo Veronika.

Raiven je bila izbrana v internem izboru, pri katerem je sodelovala tudi mednarodna strokovna komisija. Veroniko bodo predstavili v posebni televizijski oddaji, ki bo na sporedu 20. januarja 2024.

Šolana operna pevka se je v preteklosti že večkrat udeležila izbora za nastop na Evroviziji, a se ji je veliki evrovizijski oder vsakič za las izmuznil. Prvič je je na odru Eme pojavila leta 2016. S skladbo Črno bel se je uvrstila v superfinale, kjer je na koncu slavila Manuella s skladbo Blue and Red.

Leta 2017 se je na Emi predstavila s skladbo Zažarim in zasedla tretje mesto. Leta 2017 je Slovenijo na Evroviziji zastopal Omar Naber s skladbo On My Way.

Na oder Eme se je vrnila leta 2019 s sklabo Kaos in se znova uvrstila v Superfinale, kjer pa sta na koncu slavila Zala Kralj in Gašper Šantl s skladbo Sebi.