S skoki bodo pomagali mladim

Ideja projekta Flight Fest, ki so ga zasnovali Aleš Prestor in člani SSK Ilirija, je, da lahko vsak povprečen smučar po treningu s profesionalci varno skoči na manjši skakalnici kar v alpskih pancarjih. Po lanski premieri se Flight Fest 7. junija vrača v ljubljanski Mostec, letos pa bodo ob mladih kondorjih za zabavo skrbeli še Mambo Kings in ansambel Polet.

Za skok ne potrebujete veliko: čelado, rokavice, pancarje, jopico in hlače, ki pokrijeta celo telo, ter nekaj poguma. Pred tekmo morate opraviti vsaj en obvezen trening, na tekmi pa se ob dolžini skoka in slogu ocenjujeta še zabavnost oprave in glasnost navijačev. Bivši reprezentant Bor Pavlovčič in ekipa vas vsako sredo ob 17.30 vabijo na trening v Mostec, več informacij pa najdete na sskilirija.com.

Skoke so ocenjevali olimpijski junaki Lovro Kos, Špela Rogelj in Ema Volavšek. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pa še dobrodelna novica: 8. junija se bo v Mostecu odvila dobrodelna revija skokov. Lovro Kos, Timi Zajc, Žak Mogel, Žiga Jelar, Nika Križnar, Katra Komar, Taja Bodlaj in drugi bodo lovili dolžino, Laško 0,0 pa bo za vsak preskočeni meter doniralo en evro za štiridnevni kamp v Planici za mlade nadarjene skakalce.