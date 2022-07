Novinarka RTV v naglici končala dopust: Na robu solz smo ves čas

Novinarka Nataša Markovič je svoje prijatelje na facebooku prosila, naj močno stiskajo pesti za njenega štirinožnega kosmatinca Rossija, za katerega ne ve, ali bo preživel. Kot je razkrila, njegovo življenje že dva dni visi na nitki. V Poreču so ga sicer oskrbeli, a so se zaradi tujka v pljučih ta sesedla in bila je potrebna ponovna operacija. Zdaj so v Ljubljani pri veterinarju, kjer se trudijo, da bo s kužkom vse v redu. Med operacijo je bilo za Makarovičevo stresno, saj je Rossi nehal dihati, a je veterinarjema uspelo, da sta ga rešila.

FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Markovičeva je spomladi postala »babica«, saj je njen pitbul Rossi, ki ima ime po dirkaču Valentinu Rossiju, postal očka osmih mladičkov.