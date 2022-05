Nataša Markovič: »Oče mi je rekel, da delam cirkus iz sebe« (FOTO)

Raziskovalna novinarka odmevne oddaje Tarča je del njene ekipe že dobra 4 leta, medtem ko je že desetletje ustvarjala prispevke v mnogih informativnih oddajah. Nataša Markovič svoj poklic novinarke opravlja zelo objektivno in transparentno.

Najraje ima verižice s školjkami. FOTO: Osebni Arhiv

To, da jo gledamo na ekranih, pa ni edini razlog, da veliko da na modo. Nataša ima svoj stil in v njem uživa. »Moj stil je športno eleganten. Kavbojke in »reklc« oz. sako sta med tednom vsak dan moja izbira. Najraje sem v črni barvi, kombiniram pa z barvnimi ogrlicami. Posebej rada imam ročno izdelane morske školjke. Sicer imam sakoje v vseh barvah. Odkar imam rdeča očala, jih rada kombiniram z roza sakojem. Več barv nosim spomladi, pozimi pa ne.

Pisani čevlji so njena strast. FOTO: Osebni Arhiv

S čevlji pa sem preprosto obsedena. Moj oče je pogosto rekel, da delam »cirkus« iz sebe, ker čevlji nikoli niso enobarvni. Prav zaradi črnine, v kateri se najbolje počutim, so čevlji obvezno kričeči, srebrni, zebrasti, zlati. Poleg čevljev je najdražji kos obleke torbica Grošelj. 20 let prisegam nanjo, drugih ne nosim. Za torbico in čevlje dam največ denarja, ostalo je največkrat »Zara«, je opisala svojo garderobo Nataša, ki s svojo športno elegantno izbiro oblačil in dodatkov, veliko da tudi na udobnost.

Ne moremo pa ne omeniti, da je Nataša pred časom postala »babica«, saj je njen pitbull Rossi, ki ima ime po samem dirkaču Valentinu Rossiju, postal očka osmih mladičkov.

Nataša Markovič in njen kuža Rossi. FOTO: Osebni Arhiv