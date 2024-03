Robert Golob praznoval v družbi mame (FOTO)

Slovenski premier Robert Golob svojega zasebnega življenja ni pripravljen deliti z javnostjo in skrbno čuva, da v medije ne pricurlja preveč informacij o njegovih bližnjih. Tokrat pa je naredil izjemo in na svojem Instagram profilu objavil skupno fotografijo z mamo. Če gre sklepati po tej fotografiji, sta si z mamo precej podobna. Premier je ob družinski fotografiji vsem zaželel lepe in vesele velikonočne praznike.

Če je premier precej skop z utrinki iz svojega zasebnega življenja, pa je njegova partnerka Tina Gaber bolj sproščena in velikodušna. Medtem ko se je premier družil s svojo mamo, se je ona s svojo nečakinjo. Vesela je vozičkala po Ljubljana, vendar vam s fotografijo ne moremo postreči, saj je izrecno zapisala, da je namenjena le njeni instagram skupnosti.