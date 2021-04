Resničnostni zvezdniki polni tetovaž, gledalci opazili tudi nacistični slogan (FOTO)

»Meine ehre heißt treue« (Moja čast je moja zvestoba).



Jurica ima na roki nacistični moto. FOTO: RTL, posnetek zaslona

Večje število tetovaž pri Nataliji je takoj opazil tudi Bine Volčič. FOTO: Voyo.si

Natalija ima tetovaže tudi po nogah. FOTO: Voyo.si

Tatuji krasijo tudi obraz mojstra v Delovni akciji. FOTO: Voyo.si

Spomladanski čas je tudi čas številnih resničnostnih šovov na malih zaslonih. Znova so se pojavili številni novi obrazi, med njimi pa tudi taki, ki med gledalci pritegnejo več pozornosti. Velik odziv so tudi tokrat izzvale tetovaže, ki krasijo telesa nekaterih udeležencev.V hrvaški različici ljubezenskega šova, ki je izredno priljubljen tudi pri nas, je gledalce razburila tetovaža pri enem izmed kandidatov., ki sodeluje v šovu Ljubezen na vasi, ima na namreč na roki vtetovirano nacistično gesloVeliko pozornosti pa je s svojimi številnimi tetovažami v šovu Masterchef pritegnila tudi. Prav to je najprej pri njej opazil tudi, ki jo je v prvi oddaji povprašal o ozadju tetovaž na vratu, rokah, nogah in hrbtu. »Nekaj tatujev ima globlji pomen, drugi pa so tu samo zaradi strasti do umetnosti,« mu je takrat odgovorila Natalija.Najbolj pozorni gledalci Delovne akcije pa so pri enem izmed mojstrov, ki družinam v stiski pomagajo pri obnovi doma, opazili, da ima tetovaže tudi po obrazu. Njegovo lice med drugim krasi tudi Playboyev zajček.