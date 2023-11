Aleš Klinar Klinči in Karmen Klinc: Podobnost priimkov je zgolj naključje, otrok pa ne bi smela imeti (VIDEO)

V novem ŠOKkastu sta gostovala Aleš Klinar Klinči in Karmen Klinc, ustanovni član in pevka skupine Rock partyzani, ki leto praznuje 20 obletnico od ustanovitve. Jubilej pa praznuje tudi Aleš Klinar, saj bo zakorakal v sedmo desetletje svojega življenja. Kako hitro so minila ta leta in kaj vse je doživel nam je razkril v pogovoru.

Podobnost njunih imen je zgolj naključje, čeprav se Klinar pošali, da nekje globoko v zgodovini verjetno izhajata iz ene rodbine in da skupnih otrok brez predhodnega posveta z zdravnikom ne bi mogla imeti. Njegov humor je pravzaprav njegov zaščitni znak in čeprav se bliža okrogli jubilej je poln energije in hudomušnih idej. Z glasbo se ukvarja že celo življenje in ima to srečo, da se tudi njegova partnerka Anja Rupel dobro znajde v teh vodah in razume ta poklic. Verjetno je tudi to recept, da sta drug ob drugem že več kot 30 let.

Na robček je zapisal njeno številko

Seveda nas je zanimalo tudi, kako je Karmen postala pevka skupine, ki zabava staro in mlado na različnih dogodkih. Priznala je, da je tudi sama poslušala Agropop, še bližje pa ji je bila skupina Martin Krpan, v kateri je Klinar deloval od začetka. Z Alešem sta se spoznala na ljubljanskih ulicah in kar na papirnat robček si je zapisal njeno številko, saj so v skupini potrebovali pevko: »Seveda sem si mislila, da ne bo poklical in da si bo s tem robčkom verjetno obrisal nos,« ampak Aleš je poklical in tako se je začela njihova skupna zgodba. Sicer pa je Karmen članica zasedbe članica mednarodne skupine Venus 5. Gre za žensko metal zasedbo, ki jo sestavljajo prekaljene pevke z različnih koncev Evrope.

Karmen in Aleš sta se spoznala na ljubljanskih ulicah. FOTO: Marko Feist

Najboljše stvari se zgodijo spontano

Tako zgodba Agropopa kot Rock partyzanov sta se začeli spontano in obstali. Skupina agropop je nastala kot parodija na takratno glasbeno sceno in se obdržala 16 let. Nepozabna Barbara Šerbec Šerbi je bila gonilna sila in glavna žurerka skupine, ki je bila na začetku bolj zanimiva v prestolnici kot na vasi: »Mi smo bili v mestu, smo bili mi takrat v bistvu od začetka bolj popularni, kot na vasi. Na naše koncerte so hodile ljubljanske »šminke«. Vrste za koncerte so se vile daleč od vhoda, kasneje pa so jih za svoje vzeli še na vasi. Konec novembra bodo največje hite lahko slišali tudi v ljubljanski cvetličarni, kjer bo Aleš Klinar na poseben način praznoval svoj 60. rojstni dan.

