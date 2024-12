Rebeka Dremelj sporočila slabo novico: S težkim srcem bom to povedala ... (VIDEO)

Priljubljena pevka in komičarka Rebeka Dremelj se je znašla v neprijetni situaciji. Kot je sporočila sledilcem na družbenih omrežjih, mora današnjo predstavo Jamska ženska v Mengšu odpovedati. »S težkim srcem bom zdajle to povedala, ampak me trije prepričujejo, da je to edino pravilno ...« je dejala Rebeka.

»Čez 140 sem jih zvozila brez odpovedi, danes pa je žal prišel tisti dan, ko moram to verigo prekinit! Oprostite! Preveč kašljam, da bi si lahko provoščila 1,40 ure skakanja po odru in “krehanja” v mikrofon. Ker si kot gledalec zaslužite najboljšo verzijo Jamske ženske je današnji ukrep nujen! Oprostite prosim,« je zapisala ob videu.

»Res se še enkrat vsem iskreno, iskreno opravičujem. Ampak tudi jaz sem samo človek, včasih pride do takšne situacije,« je še v videu dejala Rebeka in poudarila in dodala, da je včasih treba resnici pogledati v oči in si priznati, da je vrag odnesel šalo.