Rebeka Dremelj: Ko si tako dolgo na sceni, se vprašaš, kaj še, kaj te bo še izpolnilo

Rebeka vstopa v poletje z novo pesmijo Živim za vsak dan, videospot so snemali na Siciliji, kjer so naleteli na poroko, ženin in nevesta pa sta spontano postala igralca v spotu. Na Siciliji so si z ekipo gledali tudi prenos Pesmi Evrovizije. Bi se Rebeka še kdaj prijavila in zastopala Slovenijo? Pravi, da nikoli ne reci nikoli.

Ravno smo vas ujeli v avtomobilu, pravite, da so zadnji dnevi hektični, v novi pesmi pa govorite o tem, da je treba užiti vsak trenutek …

(smeh) Znam si vzeti čas za uživanje, brez skrbi. Je pa šovbiznis poseben posel, ko delamo projekte, je 20-urni delovnik mala malica. Če si ne znaš vzeti časa zase, lahko izgoriš. Seveda so tudi dnevi, ko sem povsem prosta, je pa res, da to niso ti dnevi zdaj. (smeh)

Zdi se preprosto, reči si, da je treba užiti vsak trenutek, vsak dan, toda ali je to tudi preprosto storiti?

Nujno je, da tudi sebe opominjam na to. Živimo eden mimo drugega, ženemo se za uspehi, v katerih sploh ne znamo uživati. Po bolezni sem glede teh reči pri sebi veliko spremenila. Zelo mlada sem začela delati, do 36. leta sem se že pošteno iztrošila, telo je reklo, da ima dovolj. Takrat sem začela živeti drugače. Imam cilje, a so vsi povezani z uživanjem, ne več s poslom, zaslužkom in podobnim. Saj vsi delamo za denar, a če daješ denar samo na kup in nič ne uživaš, ni dobro.

Videospot za pesem ste snemali na Siciliji in tam ujeli tudi pravo poroko, kajne?

Na Siciliji sem bila prvič pred letom dni s prijateljicami, dve sta praznovali 40 let, ostale pa smo jima to potovanje podarile. Mislili sta, da gresta na piknik v Sloveniji, odpotovale pa smo na Sicilijo. Ta otok sem imela v neverjetno lepem spominu, zato sem se spomnila nanj, ko sem razmišljala, kje posneti videospot.

Ko sem se vrnila tja z drugim namenom, torej delati, pa sem bila malce razočarana nad umazanijo in smetmi, ki jih je tam v izobilju. Slovenci smo res lahko ponosni na našo čisto in lepo državo. Čeprav znamo ves čas le kritizirati, bi morali znati takšne reči pohvaliti. Poroko smo na Siciliji res ujeli, ženina in nevesto smo srečali v Palermu, povedala sem jima, kaj delamo, bila sta za, da ju posnamemo in vključimo v spot. Zelo spontano smo torej dobili še dva igralca.

Kako gledate na videospote danes? Nekoč so jih snemali za predvajanje na televiziji, zdaj bolj za splet, nekateri glasbeniki jih dojemajo kot spremljevalno obliko umetnosti in vanje zelo veliko vlagajo, drugim se ne zdijo več tako pomembni …

Prav je, da se glasbenik predstavlja tudi tako. Pred leti smo najprej izdali pesem, čez tri mesece pa spot, zdaj ni več tako. Danes iz spota izrežeš tudi kadre za splet in družabna omrežja. Zadnjič sem imela s seboj zelo mlado ekipo, zato sem jih malo podučila o tem, kako smo delali nekoč, da smo na primer videospote na velikih betakasetah nosili od ene do druge televizije, mladina tega ni mogla verjeti.

Kaj pa družabna omrežja, jih imate radi ali jih dojemate kot službo?

Zame je to delo. Prostega časa ne namenjam družabnim omrežjem, zvečer ne gledam Tiktok videov, to dojemam kot izgubo časa.

Ko sem pred kratkim govorila s Sašo Lendero, se je spominjala začetkov svoje kariere in tega, kako je bila tedaj potisnjena v točno določeno vlogo, šele kasneje je lahko pokazala, kakšna oseba je v resnici. Se česa podobnega spominjate tudi vi?

Danes prek družabnih omrežij lahko komentiraš reči, ki jih pišejo o tebi, tam se tudi sam predstavljaš, kot se želiš. Ko smo mi začeli, smo morali delati z roko v roko z mediji, oni so postavljali pogoje, ti pa si jih moral sprejeti, če si želel, da se govori o tvojem delu. Danes pa lahko igre ne sprejmeš, ker imaš svoj krog sledilcev tudi na družabnih omrežjih. Ne vem, ali je bolje zdaj ali je bilo bolje nekoč, bilo pa je zelo drugače. Pred leti je bilo teže graditi kariero, saj si si moral medijski prostor izboriti in zanj garati.

Sodelovali ste s Sebastianom in Bepop, torej je za vami obdobje, ko ste se kar malce vrnili v čas v začetku tisočletja. Je še kako obdobje, ki bi ga želeli glasbeno obiskati s kakšnim duetom ali sodelovanjem?

Rada spremljam slovensko glasbo, z našimi glasbeniki se dobro razumem. Sem človek hitrih odločitev, kar čutim, to naredim. Trenutno nimam ideje, s kom bi želela sodelovati. Na naši sceni sem že 24 let, seveda prideš do trenutka, ko se vprašaš, kaj še, kaj te bo še izpolnilo. In potem se zgodi nekaj takšnega, kot je snemanje videospota na Siciliji.

Pred vrati je poletje, najbolj delovni čas za glasbenike, kaj čaka vas?

Zame poletje ni več najbolj delavno obdobje. V karieri sem dovolj delala, da si zdaj lahko privoščim tudi tedne, ko ne delam, temveč samo uživam. Sem tudi malo izbirčna, ni se mi več treba oprijeti za vsako bilko. Ko imajo otroci poleti počitnice, si rada vzamem prosto, od septembra do decembra me namreč čaka kar nekaj novih projektov, decembra seveda še moji božični šovi. Poleti si torej z družino zaslužimo, da smo prosti in skupaj.

Kateri je vaš najljubši oder?

Posebne lokacije nimam. Zagotovo je lepše, ko je vreme lepo, ko so ljudje zunaj in sproščeni, pa tudi božični šovi so nekaj posebnega, takrat je ozračje posebno.

Gledali smo izbor za Pesem Evrovizije, ste ga gledali tudi vi, kaj menite o naših predstavnikih?

Mi smo bili takrat ravno na Siciliji, nehali smo snemati, da smo lahko ulovili Pesem Evrovizije. Navdušena sem nad Joker Out, nad njihovo energijo in prezenco. Kot večina Slovencev tudi jaz mislim, da so si zaslužili višjo uvrstitev. A ker že dolgo vemo, da Pesem Evrovizije ni samo glasba, je tudi ta njihova uvrstitev zelo dobra.

Bi vi še šli na evrovizijski oder?

Če bi me vprašali pred desetimi leti, bi rekla ne, zdaj pa bom rekla nikoli ne reci nikoli. Če bi prišla prava pesem in prava priložnost, zakaj pa ne. Imam izkušnje, vem, kako se je treba tam obnašati, je pa res, da se je v tem času tudi veliko spremenilo. Mislim pa, da je bolje, da so tovrstni odri prepuščeni mladim.

Pred kratkim smo vas videli v oddaji Riba raca rak. Kako izbirate televizijske oddaje, v katerih se pojavljate?

Če delaš v šovbiznisu, pomeni, da moraš v ljudeh, ki te poslušajo, o tebi berejo ali pa te gledajo, prebuditi določeno čustvo. Če se ob tem dobro počutiš tudi ti, še toliko bolje. Vesela sem, da sem sprejela vabilo v oddaji Riba raca rak, dobro smo se imeli, čeprav sem bila jaz v prvi skupini, zato morda ekipa še ni bila tako uigrana, kot je zdaj. Če za kako oddajo menim, da se v njej ne bi počutila dobro, pa brez težav rečem ne.