Razprodani koncert spodbudil novo turnejo, Popstars re-United prihajajo v Maribor

Evforija po koncertu skupin Game Over, Bepop, Power Dancers in Sebastiana, na katerem so se združili po 23 letih, se še ni polegla. Odlični odzivi po nepozabnem večurnem spektaklu v Media Centru, kjer je z najstniškimi idoli izpred dveh desetletij pelo in plesalo skoraj 3000 obiskovalcev, so organizatorje spodbudili, da ustrežejo prošnjam oboževalcev.

Tistim, ki se jim koncerta ni uspelo udeležiti ali pa si želijo ponoviti zabavo. Nosilci turneje Popstars re-United bodo na oder skupaj stopili še v Mariboru, in sicer 10. oktobra v Dvorani Tabor. Tudi tam bodo lahko obiskovalci doživeli šov z več kot 30 nastopajočimi in posebnimi učinki, predvsem pa bodo lahko obudili spomine in ustvarili nove.