Razpadli še pred prvim nastopom

Še preden je odstopil kot kandidat za predsednika, je Gregor Bezenšek, ki ga Slovenija pozna predvsem kot očeta Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol preminil zaradi smrtonosne redke bolezni, v enem izmed soočenj predstavil idejo o nekakšnem predsedniškem ansamblu, v katerem bi se združili vsi kandidati in odpeli že ponarodelo pesem Samo milijon.

Anže Logar je v gimnaziji igral violončelo. FOTO: Črt Piksi

Vsi kandidati in kandidatki za predsednika oziroma predsednico države so se udeležili tudi skupnega soočenja na enem od dogodkov, kjer so se po Bezenškovih besedah poimenovali Čudežnih osem. Povprašali smo jih, katero vlogo bi prevzeli v skupini, in zdravnica Sabina Senčar je že v soočenju povedala, da bi lahko prevzela vlogo glavne pevke. Vladimir Prebilič je bil do ideje nekoliko zadržan: »Kakor je pobuda na prvi pogled morda simpatična, se mi zdi, da je pomembno, da vloga predsednika republike oziroma kandidatov za to mesto vseeno ohrani neko mero resnosti, ugotavljamo namreč, da je vloga predsednika že zdaj precej razvrednotena, zato sem do ideje v taki obliki zadržan.«

Nataša Pirc Musar pravi, da bi bila lahko back vokalistka, Vladimirju Prebiliču se zdi ideja simpatična, Sabina Senčar pa bi prevzela vlogo glavne pevke. FOTO: Jože Suhadolnik

Sicer igra klavirsko harmoniko in pozavno, nekaj malega bi lahko zaigral na kitaro. Poje pa najraje v avtu. Tudi Anže Logar je do ideje zadržan: »Kandidat je v gimnaziji igral violončelo, pred časom pa se ga je znova lotil učiti. Misli pa, da še ni dovolj dober za nastop,« so nam odgovorili iz njegovega volilnega štaba. Še najbolj zagreta je bila Nataša Pirc Musar, ki ji glasbenega znanja ne manjka. »Rada pojem in zagotovo v zboru lahko prevzamem vlogo back vokalistke. V zboru sem pela drugi alt in zdaj se učim solo petja pri učiteljici Kristini Oberžan,« je povedala. Za preostale kandidate nam žal ni uspelo izvedeti, katero mesto bi zasedli, saj se na naše vprašanje niso odzvali.