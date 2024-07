Razkrivamo, kje bosta dopustovala Tanja Fajon in Luka Mesec

Začelo se obdobje dopustov, nekaj oddiha pa si bodo poleti privoščili tudi slovenski politiki, ki vodijo državo. Katere destinacije so si izbrali za letošnje počitnice, smo vprašali premierja Roberta Goloba in podpredsednike vlade. Medtem ko nam Golob in Klemen Boštjančič tega nista želela razkriti, smo izvedeli, kje bodo dopustovali zunanja ministrica Tanja Fajon, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ter minister brez resorja Matej Arčon.

Kot smo izvedeli na ministrstvu za zunanje zadeve, bo Fajonova poletne počitnice preživela na morju. »Veseli se počitka in aktivnosti, za katere zmanjka časa med siceršnjim dinamičnim urnikom – plavanje, potapljanje, tek, branje knjig, prosti čas za najbližje in prijatelje ter obiskovanje kulturnih prireditev.«

Luka Mesec bo del poletnega dopusta preživel ob slovenskih rekah in gorah, dober teden pa ga bo preživel na enem izmed najmanjših hrvaških otokov, so nam povedali na ministrstvu.

Prav tako na hrvaški obali bo z družino dopustoval Matej Arčon, so nam sporočili iz njegovega urada.