Razkrivamo, kje bodo novo leto pričakali znani Slovenci

Novo leto prinaša čas za premislek, načrte in, za mnoge, novoletne zaobljube. Medtem ko nekateri te dni preživljajo doma v družinskem krogu, drugi iščejo navdih v toplih krajih ali čarobnih evropskih prestolnicah.

Pevec Sebastian s svojo filozofijo zavrača idejo novoletnih zaobljub in poudarja, da je vsak dan priložnost za uresničevanje želja in lepšanje življenja drugim: »Moja želja je, da bi ljudje poprijeli za ‘delo’ in se potrudili čim več ljudem čim večkrat pripraviti kaj čim lepšega, kar jih bo razveselilo, narisalo nasmeh na obraz in ustvarilo lep utrinek v življenju. Na splošno se sicer novoletnih zaobljub in želja ne poslužujem, ker se mi zdijo zgolj izgovor za lenuhe; vse želje se namreč da uresničiti vseh 365 dni v letu, ne le ob vstopu v novo leto,« je povedal o novoletnih zaobljubah.

Novo leto bo dočakal na plaži: »Silvestroval bom na Filipinih. Od majhnega sem sanjal o praznovanju novega leta in svojega rojstnega dne (4. januar) na toplem in na plaži s kakšnim kokosom v roki. Lani sem si to željo uresničil in prepotoval Malezijo, letos pa sem se odločil za Filipine,« je razkril za Slovenske novice.

Pevec je v tople kraje odpotoval v soboto, odhod je nestrpno pričakoval, nam je še zaupal.

V družbi prijateljev

Danica Lovenjak je razkrila, da na silvestrski dan vedno najprej razmisli o preteklem letu in se hkrati zazre v prihajajočega, »a brez posebnih pričakovanj«. »Za novo leto si želim v prvi vrsti zdravja in sreče, veliko novih izzivov in svežih idej, ob tem pa naj ne manjka dobrih ljudi in iskrenih nasmehov. Naj bo leto 2025 zmagovalno! Najdaljšo noč v letu pa bom preživela v družbi prijateljev v Ljubljani,« je še dodala voditeljica.

Danica Lovenjak bo novo leto dočakala v družbi prijateljev. FOTO: Osebni Arhiv

Svoje novoletne načrte je razodel tudi vedeževalec Blaž: »Novo leto bom pričakal v čarobni Budimpešti, kjer med drugim živim, ker sem si rekel: 'Zakaj pa ne, naj bo malo bolj fancy življenje!' Če pa kdo hoče osvojiti kakšno madžarsko besedo, lahko postanem tvoj osebni madžarski učitelj – brezplačne smešne lekcije vključene,« je dodal v svojem šaljivem slogu.

»Piši mi, da se naučiš reči kaj več kot samo 'gulaš',« je bralce pozval najbolj znani slovenski vedeževalec.

Najlepše že imajo

Zvezdnica resničnostnih šovov Laura Beranič pravi, da za prihajajoče leto nima posebnih želja: »Lahko rečem, da že živim življenje, ki si ga želim. Imam čudovite prijatelje, družino, delam, kar me veseli, pripravljam pa se na silvestrovanje na plaži v Pattayi na Tajskem, kamor sem odpotovala,« pravi in razkriva, da bo novo leto dočakala v kopalkah.

»Tukaj je norišnica, ogromno turistov in dogajanja. Leto '24 je bilo izredno psihično naporno. Ampak končujem staro in začenjam novo z veliko hvaležnostjo. Želim si morda edino, da vse ostane točno tako kot je,« je povedala iskreno.

Anja Malešič bo za silvestrovo delala. FOTO: Pop Tv

Udeleženka šova Kmetija, Anja Malešič, pa decembra - tudi za novo leto - najraje dela. »Že 10 let delam po nočnih klubih in diskotekah,« pravi in pove, da ima navado, da se kar sama javi za delo na silvestrovo. To ji odgovarja, »ker so ljudje zelo radodarni z napitninami, pa tudi plače so večje ob praznikih. Ker mi prioriteta ni 'žuranje' ampak kozmetični saloni in šoping, imam navado, da cel december delam in si potem januarja privoščim večji šoping, kak vikend oddih in pa seveda kak kozmetični popravek.«

Slovencem želi, da v novem letu vsi »pridejo na zeleno vejo«, saj pravi, da je njej to uspelo, in tudi drugim želi, da ne bi več živeli iz dneva v dan. »Trudila se bom letos, da pomagamo tako ljudem kot živalim,« je še dodala nesebično.

Tjaša Vrečič, ki jo Slovenci poznamo po nastopu v šovu Kmetija, si želi, da bi vse teklo gladko kot doslej. Želi se udeležiti še kakšnega resničnostnega šova: »To bi bilo super, saj vidim, da v tem res uživam. Sem pa tudi hvaležna za vse napake in spodrsljaje v tem letu, ker so me naučile veliko.Če potegnem črto, je bilo to leto res zelo lepo. Zmagala sem bodybuilding tekmo, ki je bila moja prva, kupila avto, šsla v reality šov in odprla svoje podjetje. Res je bilo uspešno, je pa tudi res, da sem za vse zelo garala,« je dodala.