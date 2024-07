Razkrivamo, kdo je novi član skupine Siddharta (FOTO)

Skupina Siddharta je na svojih družabnih omrežjih danes sporočila, da se po dolgih letih prijateljsko razhaja s klaviaturistom Tomažem Okrogličem. Da se Tomaž oddaljuje od skupine, so najbolj zvesti oboževalci skupine opazili že pred meseci, ko ga ni bilo na predstavitvi novega albuma, pogrešali so ga tudi v videospotu.

Na koncertih, ki jih je v okviru turneje imela Siddharta po Sloveniji, je mesto klaviaturista v zadnjih mesecih prevzel simpatičen mladenič. Skupina njegovega imena še ni razkrila, a nam je uspelo izvedeti, da gre za 30-letnega Nejca Škofica.

Svoje glasbeno znanje je izpopolnjeval na Koroške deželnem konservatoriju za glasbo v Celovcu, kjer je študiral smer jazz-klavir pa tudi klasičen klavir. Škofic je v svoji bogati glasbeni karieri sodeloval s številnimi slovenskimi in tujimi glasbeniki, igrati zna na kitaro, udejstvuje pa se tudi v svetu gledališča in filma. Leta 2006 je odigral glavno vlogo v mladinskem filmu produkcije RTV SLO Temna stran lune, v letu 2009 pa je igral v kratkem filmu Tolažnik.

Skupina sicer dodatnih informacij povezanih z novim klaviaturistom za zdaj ne daje. Na naša vprašanje, ali je mladenič njihova nova okrepitev so zapisali le: »Najprej hvala za poslano vprašanje, vendar je vse, kar je trenutno na to temo akutalno, zapisano v uradni izjavi. Dodatnih pojasnil in izjav v tem trenutku ne dajemo«.