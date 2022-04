Razkrivamo, kaj je znana lobistka počela v volilnem štabu Roberta Goloba (FOTO)

V nedeljo so v ljubljanski Cvetličarni člani Gibanja Svoboda in njeni podporniki slavili zmago. Poleg bodočih poslancev pa se je med množico pomešalo tudi nekaj znanih obrazov slovenske estrade. Kot smo že poročali, smo tam opazili Wernerja z ženo Andrejo, ki je navdušeno pozdravljal zbrane in za rokav celo pocukal podpredsednici stranke, se jima predstavil in jo prosil za fotografijo.

Werner FOTO: Črt Piksi

Nekoliko bolj diskretna od Wernerja pa je bila nekdanja slovenska misica in znana lobistka Tina Gaber, ki se je smukala bolj na obrobju. Opazili smo jo v družbi dveh mičniih gospodičen, ena izmed njih je bila njena sestra Urška.

Tina Gaber, Urška Gaber FOTO: Črt Piksi

Kaj je Tina Gaber počela v volilnem štabu zmagovalne stranke? Je nekdanja misica, ki je namreč že vrsto let registrirana mednarodna lobistka, lobirala in iskala priložnosti za nov posel?. Zatrdila nam je, da tam ni lobirala, temveč zgolj podpirala sestro, ki je del Golobove ekipe. »Tukaj sem povsem zasebno, kot podpora sestri,« je dejala. Kot nam je še uspelo izvedeti je Urška Gaber z bodočim mandatarjem sodelovala že v času, ko je še delal v podjetju Gen-I. Bila naj bi njegova asistentka, ki naj bi med drugim pomagala tudi pri upravljanju njegovh družabnih omrežij.