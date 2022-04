Razkritje Špele Grošelj: z njo je plesal, nato pa šok

V šovu Poroka na drugi pogled Špela Grošelj, Tanja Kocman in Milan Gačanovič Gacho vsak teden komentirajo dogajanje v Poroki na prvi pogled. Trojica je bila tokrat enotna, da je Sandi nastopil premalo odločno ter da za razčiščevanje s Kate vedno potrebuje še nekoga tretjega.

Komentatorji pa so se dotaknili tudi pogovora Nine s Sanelo. Šokiralo jih je, da je Andraž le mimogrede povedal Saneli, da je bil na masaži pri Kate. »Kako znajo nekateri fino manipulirati,« se je jezila Grošljeva, nato pa povedala še svojo izkušnjo, ki jo je doživela pred 12 leti. »To je tudi meni enkrat en gospodič naredil. Vprašala sem ga, ali ima punco, on pa mi je odgovoril: 'Ne vem. A se ti zdi, da jo imam?'«

Ko je Grošljeva preverila njegov facebook profil, je ugotovila, da ima fant, s katerim je ves večer plesala, dekle. »Že takrat sem vedela, če me kdo pelje,« je dejala.