Radijski voditelj Tomaž Klepač si je privoščil poseben dopust

Nepogrešljivi del voditeljskega tandema Klepač in Gustinčič (KING) na Radiu 1 Tomaž Klepač se je nedavno vrnil z dopusta v mehiškem Cancunu, kjer je dva tedna neizmerno užival. Zdaj je spočit in sproščen ter pripravljen na nove izzive, ki ga čakajo v vročem radijskem poletju.

»V Cancun sva se z ženo Barbaro odpravila zaradi predavanja o meditaciji. Imela sva praktičen in teoretičen del. Obema je bilo zelo všeč in sva res uživala. Prišlo je kar 1800 ljudi iz 72 držav. V Mehiko bi se še kdaj odpravil, da bi lahko raziskal še preostali del države, za kar nama je žal zmanjkalo časa,« misli o čudovitem potovanju na drugi konec sveta strne Klepač, ki se je iz Mehike odpravil naravnost v Izolo. S sodelavcem Iztokom Gustinčičem ga namreč čaka delovno poletje, kajti skupaj s Slovensko turistično organizacijo se odpravljata na potep Sloveniji. Odkrivala bosta lepote naše države in njeno neokrnjeno naravo ter obiskala najrazličnejše kraje ter kopališča. Na tak način bosta poslušalcem predstavila, da je počitnice lepo preživljati tudi pri nas.