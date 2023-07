Radijska oddaja Denis Avdić Show se poslavlja (VIDEO)

Radijska oddaja Denis Avdić Show velja za eno izmed bolj priljubljenih radijskih oddaj pri nas. Žal pa jo sedaj nekaj časa ne bo na sporedu, saj gre ekipa na dopust.

Denis Avdić je v pogovoru z ostalima članoma voditeljske ekipe dejal, da bo vse skupaj pogrešal. Zagotovo pa bo tudi njega pogrešalo veliko poslušalcev. »Dva meseca me ne bo in kot so mi šefi rekli, če bosta Anja in Roškar res dobro oddelala, res bila vrhunska, potem se ne rabim vračati,« je verjetno v šali dejal priljubljeni Denis in razkril, koga bodo poslušalci lahko slišali v etru namesto nega, Mihe Deželaka in Jane Morelj. Glede na to, da je rekel, da ga dva meseca ne bo, bi to lahko pomenilo, da se radijska oddaja vrača v septembru.

Pred odhodom na dopust je Radio 1 pripravil zanimiv dogodek na parkirišču pred radijem. Postavili so dva bazena, Miha Deželak in Vasilij Žbogar pa sta se nato pomerila v zabavni igri pihanja papirnate ladjice. Zapel je tudi priljubljeni glasbenik Žan Serčič.