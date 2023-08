Radijci za poplavljene zbrali neverjetno vsoto

Ekipa Denis Avdić Showa na Radiu 1 je skupaj z drugimi radijskimi postajami pripravila 12-urni dobrodelni maraton Eno srce, ena Slovenija, v katerem so v 12 urah za prizadete v poplavah zbrali neverjetnih 1,914,746,89 evra. »Najlepša hvala, Slovenija, da ste se odzvali, za podporo. Če stopimo skupaj, znajo nastati čudovite zgodbe, in to je res čudovita zgodba. Vesel sem, da sem pri desetih letih pred vojno pristal ravno v tej državi,« je takrat povedal Avdić.

Zbiranje sredstev pa se s tistim dnem ni prenehalo. Danes zjutraj so razkrili, koliko denarja se je še nakapljalo od zaključenega dobrodelnega maratona. Vsota ni zanemarljiva, saj znaša še pol milijona evrov.

Tako so radijci za vse prizadete v najhujših poplavah v Sloveniji doslej skupaj zbrali kar 2,426.888 evrov.

Po Sloveniji potekajo številne dobrodelne akcije, ki se trudijo omiliti stiske ljudi, ki so jih poplave najbolj prizadele.