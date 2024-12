Lili Sorum, numerologinja: Leti 2025 in 2026 sta ključni za človeštvo

Prosila sem jo, da bi bila pri napovedi čim bolj natančna, a to je menda težko, kajti stvari se bodo spreminjale zelo hitro, vsekakor pa nam zelo veliko izzivov prinašata maj in september.

Na kaj moramo biti pozorni in kaj lahko naredimo in moramo narediti sami, da bo življenje prijazno do nas? »Bodimo človek,« nam sogovornica poklanja pomembno misel.

Ko sva se pogovarjali novembra lani o letu, ki prihaja, ste mi dejali: »Leto 2024 bo težavno, 2025 pa še bolj.« Letošnje, ki ga še imamo, je res strašno, vojne so nedojemljive in zdi se, kot da so res že na našem pragu. Kako vi vidite razplet tega pogroma nad človeštvom? Imamo lahko najmanjše upanje, da se bo končal?

Upanje vedno ostaja, tudi v najbolj temnih trenutkih, in brez dvoma smo v temni dobi, saj se zdi, da ravno človečnost izginja. Grozni dogodki nam pomagajo izraziti sočutje in solidarnost ter obratno, njuno pomanjkanje. Dejstvo, da se pred očmi sveta dogaja pokol, na katerega se nihče v tako dolgem času ni odzval, razen s pozivanjem k miru, vsekakor ni dober znak. Na žalost ne verjamem, da se nam obetata mir in sožitje v letu 2025, čeprav seštevek letnice 9 nakazuje ravno na globalno humanitarno povezovanje, sočutje, zdravljenje in dvig na višje ravni zavedanja ...