Denis Avdić: Težko je, ko gledam težke zgodbe ljudi, ki potrebujejo pomoč (VIDEO)

Radijski voditelj in komik Denis Avdić je v studiu podkasta Oneplus sedel ob Salome, kjer so z voditeljico Manco Čampa Pavlin v sproščenem vzdušju odpirali teme, ki jih prav vsi doživljamo v prazničnem času.

Od veselja, druženja do osamljenosti in dobrodelnosti. Prav zaradi slednje se je Avdić usedel v srca mnogim družinam, ki jim je skupaj z ekipo radia 1 in njihovim dobrodelnim maratonom že večkrat pomagal. Mimogrede, letos so za pomoči potrebnim zbrali več kot 1,2 milijona evrov.

»Težko je izpostaviti neko zgodbo, ker imam v vseh teh maratonih, ki smo jih do zdaj naredili, toliko zgodb. Recimo, imel sem pogovor z gospo, katere mož se je dan prej obesil. Pa je bilo prej vse okej, a v roku treh minut se ji je življenje obrnilo na glavo. Potem se spomnim dveh fantov, ki jima je umrla mama, oče se je vrgel pod vlak. Ogromno je takšnih res težkih zgodb. Ali ko je pred očmi otrok oče vzel mami življenje,« je o tem, kaj vse se dogaja družinam v Sloveniji, spregovoril Denis. Dodal je, da delo na radiu vidi kot zvočnik za ljudi, ki sicer nimajo možnosti spregovoriti. Tako se jim da glas in pomaga pri zbiranju sredstev ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.