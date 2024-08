Prvi slovenski glasbeni romantik: opustil poklic zobozdravnika

Potem ko je izdal prvo zgoščenko, Gregor Ravnik pripravlja še prvi veliki koncert z gosti. Večer romantike, kot ga je poimenoval, bo v petek ob 21. uri v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah.

Na oder bo povabil Raiven, Žigo Rustjo, Štefico Grasselli in Trio Vivere. Gregor obljublja, da bo z gosti in spremljevalno skupino obiskovalce popeljal skozi čustveno in energično doživetje ob predstavitvi svojega novega albuma Med nama.

To bo večer, poln glasbenih presenečenj, saj bodo poleg avtorskih skladb na sporedu tudi izbrane največje slovenske uspešnice. Gregor se je v zadnjem obdobju uveljavil kot eden najbolj vsestranskih in obetavnih akademskih solo pevcev mlajše generacije v Sloveniji.

Operno petje je združil s popom in po prvih odzivih sodeč mu je uspela kombinacija dveh različnih zvrsti. Med drugim je bil član Tria Vivere. Letos bo novi slovenski glasbeni romantik nadaljeval predstavitveno turnejo glasbenega prvenca, kot je nedavno razkril, pa je zaradi uspešne glasbene poti za zdaj opustil poklic zobozdravnika.