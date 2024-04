Prleka, ki sta nasmejala celo Slovenijo, dobila že petega otroka

Simona in Matjaž Kosi iz okolice Ormoža sta pred leti objavila video z naslovom Kam gre beli zajček? Z njim sta postala prepoznavna na domači sceni ter Youtube kanalu Misticizem dodala še Facebook stran z enakim imenom, poleg tega pa sta dejavna tudi na Tik Toku.

Ponosna starša štirih otrok pa ste se zdaj razveselila še petega. »Danes je za nas najlepši dan naših življenj. V Porodnišnici Murska Sobota se je popoldan rodil naš peti otrok, sin Krištof. Otrok, ki smo si ga vsi tako zelo želeli in se ga veselili. Bogu hvala, da je privekal na svet živ in zdrav.Z mamico Simono sta vredu in se že veselo hranita,«, sta sporočila na družabnem omrežju.

Čestitkam ob lepi novici se pridružujemo tudi na Slovenskih novicah.