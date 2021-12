Prleka, ki sta nasmejala celo Slovenijo: zlobni jeziki se ju ne dotaknejo

»Ljudje smo si različni. Različne polti, različnih političnih prepričanj, različnih pogledov na svet. Skupno nam je to, da smo vsi ljudje. Enakovredni. Naj nas različnost združuje in ne ločuje. Zato je na spletni strani Misticizem najin cilj ne izključevati nikogar in nasmejati prav vse, kljub temu da se kdaj pošaliva na račun koga, največkrat pa na račun samih sebe,« razmišljata Simona in Matjaž Kosi iz Ormoža, ki delujeta pod imenom Misticizem. Nihče in nič jima ne more do živega. Prleka namreč uporabnike zabavata s smešnimi posnetki. Simpatični par je sicer znan že dlje časa,...