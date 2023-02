Primož Roglič razkril ime drugega otroka

»Ko se je leto komaj začelo, pa že praznuješ največji dosežek v sezoni,« je januarja na družbenem omrežju instagram zapisal 33-letni olimpijski prvak Primož Roglič, o čemer smo v reviji Suzy že poročali tukaj.

Voditeljema MMC-jevega podkasta SOS-odmev Slavku Jeriču in Toniju Grudnu je Primož Roglič, ki na Tenerifu počasi končuje sklop priprav na Dirko po Kataloniji, zaupal ime drugorojenca. Z ženo Loro in sinkom Levom so se razveselili novega družinskega člana Aleksa.

