Primož Roglič in Goran Dragić: srečanje velikanov

Na ekskluzivnem gostovanju bikov iz Chicaga, ki so zaigrali pod pariškimi koši, si je eno od tekem ogledal tudi ljubitelj košarke Primož Roglič. Glavni razlog je bil, da bi v mestu neizpolnjenih sanj, kamor bi nekega dne rad prikolesaril oblečen v rumen dres Tour de France, srečal Gorana Dragića.

Vsaj ta želja se mu je izpolnila in drug drugega sta bila neizmerno vesela. Je pa ob tej priložnosti tudi za nekaj glav višji Goran izpovedal navdušenje olimpijskemu prvaku in priznal, da si kljub časovni razliki med Evropo in ZDA z največjim zanimanjem ogleda dirke, na katerih je Rogla vedno resni kandidat za zmago, in omenil, da si tudi sam želi nekoč zanj stiskati pesti v ciljni areni Elizejskih poljan, da bi si na najprestižnejši svetovni turneji le priboril tako želeno titulo.