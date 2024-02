Priljubljeni slovenski voditelj končal na psihiatriji

Znani televizijski voditelj in komentator Andrej Hofer je v eni izmed oddaj na radiu Robin odkrito spregovoril o svojem zdravljenju v psihiatrični bolnici. Leto in pol je trajala njegova terapija, ki je zajemala tudi srečanja z ljudmi, ki so prestajali podobne stiske in zdravstvene težave kot on.

Brez dlake na jeziku je voditelju povedal, da je imel težave z alkoholizmom. »To je bolezen. Če imate težavo, to ni nobena sramota. Jaz sem jo imel in sem šel po pomoč,« je pojasnil in opozoril, da se lahko to zgodi vsakemu in naj se nihče ne slepi, da to pri njem ni mogoče.

Kot je povedal, ni enostavnega odgovora na vprašanje, zakaj se je to zgodilo. Veseli smo, da mu je uspelo v tej bitki zmagati in mu čestitamo ob tretjem letu abstinence.