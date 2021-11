Priljubljena voditeljica zbolela: Mislila sem, da me virus ne bo ujel ...

Priljubljena televizijska voditeljica in nekdanja tekmovalka v resničnostnem šovu Kmetija Barbara Imperl je s sledilci na facebooku delila, da je zbolela za covidom-19 in da potek bolezni ni bil najbolj enostaven. Da se je okužila z koronavirusom, jo je povsem presenetilo. »Mislila sem, da sem imuna, da mene covid-19 ne bo ujel. Večina mojih najbližjih je covid že imela,« je zapisala voditeljica.

Simptome je občutila zadnji dan oktobra, ko jo je začelo žgečkati v grlu, na vsako uro pa je zakašljala, zvečer pa ji je narasla še temperatura. Ponoči je slabo spala zaradi mrzlice in kašlja.

Kljub simptomom se je odpravila v enega od trgovskih centrov, kjer so ji na parkirišču opravili hitri test, ki je bil negativen. Sama meni, da ji ga niso nepravilno izvedli. »Malo te pobožajo centimeter po nosku,« je zapisala.

Njeno zdravstveno stanje se je slabšalo iz ure v uro in ji je temperatura narasla na 39,5, in čez dva dni ji je PCR test pokazal, da je pozitivna na novi koronavirus.

S svojim primerom je pokazala, da hitri test lahko pokaže nepravilno zdravstveno stanje.

Po štirih dneh od prvih simptomov se počuti malenkost bolje, kot pravi, jo je bolezen precej izmučila. »Visoka vročina, kašelj, na trenutke se mi je prav trgalo iz grla, ob kašlju sem čutila, kot da mi zažiga pljuča, voden izcedek iz nosu, kihanje, blag glavobol, izguba vonja in delno okusa, prebavne težave, prebujala sem se cela prepotena, toliko, da sem morala stran vzmetnice zamenjati, ker tudi sveža posteljnina ni pomagala. Cele dneve ležim in na tri ure zaspim,« je opisala težave, s katerimi se sooča in svojim sledilcem sporoča, naj pazijo nase in na druge.