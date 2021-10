Priljubljena slovenska kuharica presenetila: Dvignila si bom prsi

Priljubljena ustvarjalka kuharske oddaje in avtorica kuharskih knjig Ana Žontar Kristanec je šla iz cone udobja in svojim sledilcem razkrila, da se je odločila za drzno potezo. Povedala je, da bo šla na operacijo in si privoščila lepotni popravek.



»Grem na posvet za dvig prsi. Pet ali šest let sem dojila in je to terjalo svoj davek,« je povedala in dodala, da si želi lepšega izgleda. Čeprav pred posvetom ni bila prepričana, kako bo vse skupaj izgledalo in ali se bo za ta korak res odločila, je po posvetu povedala, da jo je kirurg prepričal. Ko ji je pokazal, kako bi lahko vse skupaj stalo, jo je prepričal in zato je sprejela odločitev, da bo januarja šla na operacijo. »Šest tednov pavze in dva tedna nič kuhanja si ne morem privoščiti pred januarjem,« je dejala.



Svojim sledilcem je obljubila še, da bo z njimi delila svojo izkušnjo in da bo iskreno povedala, kako bo vse skupaj doživljala in kako bo zadovoljna s končnim rezultatom.



