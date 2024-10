Priljubljena glasbenica bo spet zibala (VIDEO)

Priljubljena slovenska glasbenica in voditeljica Darja Gajšek je sporočila veselo novico, da z možem Alenom pričakujeta drugega otroka. Ali bo njuna prvorojenka Ema dobila bratca ali sestrico, še ni znano, vsekakor pa se družinica novega člana izjemno veseli in komaj čakajo, da ga stisnejo v objem.

Darja je novico s svetom delila z videospotom za novo pesem s čudovitim naslovom Mi prideš do srca, v katerem je pokazala tudi trebušček, v katerem raste njen zaklad. »Minilo je več kot eno leto, odkar sem izdala svojo zadnjo pesem. Mi prideš do srca ni le pesem, temveč srčna zgodba, ki sem jo napisala za svojega ljubljenega moža Alena. Ta pesem je dolgo čakala na pravi trenutek, da bi zaživela in končno našla pot do njegovih ušes in srca. Ravno dan pred njegovim rojstnim dnem sva prejela največje darilo, ki si ga lahko zamisliva – novico, da pričakujeva otroka. Ta čarobni trenutek je pesmi vdihnil še globlji pomen in jo napolnil z najčistejšimi čustvi,« je ganljivo pesem s še bolj ganljivim zapisom pospremila Darja.

Pod njeno objavo na družabnih omrežjih so se nemudoma vsule čestitke, Darji in njeni družini pa seveda čestitamo tudi v našem uredništvu.