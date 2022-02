Tretjič na Emi: Pričakovati uspeh je škodljivo

Brata Rok in Anej Piletič sta ob prvem nastopu na Emi leta 2017 povzročila vseslovensko BQL-manijo in postala ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenikov. Po mnenju mnogih sta bila z uspešnico Heart of Gold s strani žirije oropana zmage, saj sta vse konkurente premagala po glasovih publike. Podobna zgodba je sledila leto pozneje. Takrat sta sklenila, da se na Emi nekaj časa ne bosta pojavila. Vse do minule sobote, ko sta znova stopila na oder izbora za pesem Evrovizije. Tudi tokrat sta navdušila, osupnila sta s sproščenostjo in energijo tako med nastopom s skladbo Maj kot med intervjuji.

Oboževalci iz Evrope izražajo navdušenje nad njunim nastopom.

Voditeljasta s šaljivostjo in sproščenostjo celo spravila v manjšo zadrego s komplimentom, da je videti, kot bi ga narisal risani junak Bojan. Sodeč po številnih komentarjih iz Evrope sta navdušila z izjemnim vokalnim nastopom. Glede na to, da sta decembra lani v svet poslala pesem z naslovom Lučke, se mnogi sprašujejo, ali bo za njiju letos končno posvetila evrovizijska lučka. Starejši Rok je dan pozneje strnil vtise.

»Prve Eme nikoli ne pozabiš. To, kako sva se letos počutila na odru Eme, ni primerljivo z nobenim televizijskim nastopom do zdaj. Seveda, z več kot dvesto nastopi v zadnjih letih na vse skupaj gledaš drugače. Vesel sem, da sva si ustvarila nove, lepe vtise.« In kaj meni o komentarjih o njegovih glasovnih višinah, ki naj bi bile izjemne? »Ni mi še uspelo prebrati in doživeti vseh odzivov, a to, kar dobivava z Anejem na družabna omrežja, vsa ta sporočila, to je noro! So velika motivacija za sobotni finale in koncerte, ki prihajajo spomladi in poleti. V tokratnem finalu piševa novo zgodbo, sva pa letos brez vseh pričakovanj. V šali sva si rekla, da bo sanjsko že, če se bo pesem dotaknila ljudi. Pričakovati kakršen koli uspeh pa je škodljivo za sproščeno nastopanje. Zato bi si rada priredila lep večer in še enkrat zapela pesem, ki govori o zelo osebni zgodbi,« o svojem finalnem nastopu pravita brata.