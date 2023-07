Pretresljiva fotografija Zale Đurić Ribič. Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Te dni smo poročali, da se je v zagati znašel voditelj TV-Dnevnika Nejc Krevs. Zdravstvena stiska je bila tako huda, da so na pomoč klicali reševalce. Za naš spletni portal je povedal, da je »zadnjih nekaj tednov pri sebi čutil veliko izčrpanosti, vendar sem kljub temu vztrajal do dneva, ko je bilo prepozno«. In tako je naposled potreboval pomoč zdravnikov. Na srečo preiskave kažejo dobro, stanje pa je stabilno.

Danes je pomenljivo fotografijo delila hči Branka Đurića in Tanje Ribič Zala. Zdi se, da je tudi sama potrebovala zdravniško pomoč, saj je objavila fotografijo, iz katere je razumeti, da je prejela infuzijo. Očitno je tudi sama žrtev moderne bolezni – preobremenjenosti. Iz objave je razumeti tudi, da bo sporočilo telesa vzela resno, saj je ob tem pripisala: »Nikoli več se ne bom tako veliko igrala in tako veliko delala.«

Želimo ji čimprejšnje okrevanje in da bo od zdaj naprej slišala sporočila telesa.