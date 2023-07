Stiska voditelja z RTV Slovenija: odpeljal ga je rešilec (FOTO)

Na RTV Slovenija je v sredo posredovala ekipa nujne zdravniške pomoči. Kot smo izvedeli od zanesljivih virov, se je v stiski znašel mladi voditelj TV Dnevnika Nejc Krevs.

Za Slovenskenovice.si je potrdil, da ga je res odpeljalo reševalno vozilo, o svojih težavah pa nam je v elektronskem sporočilu zapisal: »S srcem in dušo ustvarjam v naši največji kulturni instituciji, vendar me je telo opomnilo, da potrebujem počitek. Zadnjih nekaj tednov sem pri sebi čutil veliko izčrpanosti, vendar sem kljub temu vztrajal do dneva, ko je bilo prepozno. Zdaj je stanje stabilno, preiskave kažejo dobro.«

Dodal je še: »Rad pa bi pohvalil zdravniško osebje in opozoril ljudi, naj skrbno pazijo na svoje zdravje. Delo lahko počaka, zdravje nikoli. Poskrbite zase in za ljudi okoli vas.«

