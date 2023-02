Prestiž na RTV Slovenija

O dogajanju na RTV Slovenija se v zadnjih mesecih veliko govori, celo na ustavnem sodišču. A v tem članku ne bomo opletali s politiko in kdo naj bi javni zavod RTV vodil, temveč o novi rubriki, ki prihaja v sklopu oddaje Panorama.

Voditeljica Tjaša Platovšek bo prevzela vodenje Prestiža, kot se imenuje rubrika, vsebine pa se bodo navezovale na glamur in modo, življenjski stil, praznike, kulinariko in družabno dogajanje.

Do zdaj smo bili, ko je bil govor o modnih zadevah, najbolj pogosto vajeni gledati voditeljico Lorello Flego (se še spomnite oddaje Bleščica), pa njunega kramljanja z vedno prijetno Ano Tavčar v oddaji Dobro jutro, ko sta pripravljali kombinacije tako za mlade, srednjih let in starejše ... Kako se bo odrezala Tjaša, bomo videli že danes.