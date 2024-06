Poslovil se je zvezdnik dance skupine in avtor uspešnic devetdesetih: Te bitke ni mogel dobiti ...

Pri 53 letih je umrl producent plesne glasbe Dario G, znan po hitu št. 2 Sunchyme

Glasbeniku, čigar pravo ime je bilo Paul Spencer, so leta 2023 diagnosticirali raka četrtega stadija na danki. O bolezni je redno objavljal na družbenih medijih.

Spencerjeva družina je na Instagramu zapisala: »Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes umrl naš ljubljeni Paul. Bil je pozitiven do konca, a bil je bitko, v kateri ni več mogel zmagati. Za seboj pušča čudovito glasbeno zapuščino in veliko lepih spominov. Pogrešali ga bomo vsi, ki smo ga imeli radi. Zasveti, naša velika zvezda.«

Začel je še z dvema kolegoma

Dario G je bil sprva trio, ki so ga sestavljali Spencer ter kolega DJ-ja Scott Rosser in Stephen Spencer, poimenovan po takratnem direktorju nogometnega kluba Crewe Alexandra, Dariu Gradiju.

V zadnjih letih je Spencer, ki je bil rojen v mestu Crewe, uporabljal umetniško ime Dario G za svoj solo projekt.

Prvotna skupina je bila najbolj znana po debitantskem singlu Sunchyme, ki je leta 1997 dosegel 2. mesto britanske lestvice singlov, prvo mesto pa je obdržala pesem Eltona Johna Candle in the Wind, s katero se je poklonil Diani, valižanski princesi.

Leto pozneje je trio izdal Carnaval de Paris za nogometno svetovno prvenstvo leta 1998 v Franciji, skladba pa je dosegla 5. mesto britanske lestvice singlov.

Glasbeni kolegi žalujejo

Elektronski duo Phats & Small je na Instagramu zapisal: »Ne najdeva besed. Eden od dobrih fantov, pogrešali te bomo, brat.«

Britanski DJ in radijski voditelj MistaJam je zapisal: »Pošiljam ljubezen in iskreno sožalje svojim prijateljem in družini. Počivaj v miru, hvala za glasbo.«

DJ in glasbeni producent Sigala je zapisal: »To je tako žalostno. Pravi navdih, prinesel je veselje toliko ljudem in s svojo glasbo bo živel večno. Paul mi je v zadnjem letu velikokrat rekel 'pojdi na pregled', zato to sporočilo posredujem vsakomur, ki to bere, saj sem prepričan, da bi to želel. Zdravje bi nam moralo biti bolj na prvem mestu! Zelo ga bomo pogrešali. Pošiljam ljubezen njegovi družini, počivaj v miru prijatelj.«

Aprila je Spencer objavil svojo fotografijo na X v invalidskem vozičku med igranjem klavirja in zapisal: »1. klavirski recital na stolu. Pozdrav vsem uporabnikom invalidskih vozičkov. Čudovit klavir. Malo sem zarjavel, a iskren. Boleče je igrati, na žalost, saj imam boleče tumorje. Kakorkoli že, zelo sem užival.«

