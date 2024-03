Pred sobotnim velikim izzivom naša missica nima prevelike treme

Tekmovanje za miss sveta se bliža vrhuncu, to soboto bodo namreč v New Delhiju uradno razglasili, katera je najlepša na svetu. Dekleta, ki na tekmovanju predstavljajo svojo državo, so v Indiji že skoraj en mesec. Med njimi je tudi naša predstavnica, 26-letna Ljubljančanka Vida Milivojša. Miss Slovenije 2023 pravi, da je tekmovanje vse od začetka zelo intenzivno, njen urnik pa nabito poln. V sobi je skupaj s Slovakinjo, s katero se odlično razumeta. Na splošno pravi, da so dekleta super ter držijo skupaj.

Tudi dobrodelnost

Vida ima za seboj že številne izzive. Prvi večji nastop na odru je bila predstavitev nacionalnih kostumov, na katerem se je predstavila v belokranjski narodni noši – za to priložnost jo je naši kandidatki posodil KUD Oton Župančič Vinica.

Njena cimra je slovaška predstavnica (desno). FOTO: Miss Slovenije

Na dogodku z naslovom Beauty With a Purpose (Lepota z namenom), kjer dekleta predstavijo svoje udejstvovanje na področju dobrodelnosti, je Ljubljančanka predstavila sodelovanje projekta Miss Slovenije z Varstveno-delovnim centrom Zasavje: »Cilj sodelovanja je na eni strani opolnomočiti ranljive skupine, da premagajo strah pred vključevanjem v lokalno okolje, na drugi pa zgraditi ter širiti vključujočo družbo in graditi podporno mrežo, ki jo sestavljajo usposobljeni posamezniki,« pojasnjuje slovenska kandidatka za miss sveta. Predstavila se je tudi na športnem izzivu, nastopila je s plesom.

Veliki finale lahko spremljate na spletni strani missworld.com.

Največji izziv pa Vido čaka v soboto, a kot pravi, pred njim nima velike treme. Čeprav bi bilo laskavo nositi krono, si je, pravi, za poslanstvo zadala predvsem v kar se da lepi luči predstaviti svetu našo lepo Slovenijo.