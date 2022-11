Praznoval je zadnji rojstni dan pod predsedniškim nazivom (FOTO)

Borut Pahor, predsednik države v skorajšnjem odhodu, je 2. novembra dopolnil 59 let. Rojstnega dne ni mogel praznovati, kot se spodobi, saj je na ta dan, na povabilo nemškega kanclerja Scholza, zvečer odpotoval v Nemčijo, kjer se je naslednji dan udeležil vrha Berlinskega procesa. Na instagramu je zapisal zahvalo: »Moje ljube sodelavke in sodelavci dobro vedo, da ljubim rože. Moje stanovanje je skoraj cvetličarna. Od vseh mi je sicer najbolj všeč limonovec, vendar je stanovanje zanj pretoplo in je prišel v poštev ta čudoviti kompromis. Hvala, hvala.«

Špela Vovk, svetovalka predsednika republike za komuniciranje in odnose z javnostmi, ki je z ostalo delegacijo spremljala predsednika na službeni poti in odšla v Berlin, prav tako ni uspela posebej praznovati. Namreč, Denis Sarkić, njen dolgoletni partner in piarovec stranke SD, ima rojstni dan na isti dan kot Borut. Ker je Špela odšla s predsednikom, je Denis razrezal torto skupaj z njunim dveletnim sinkom Lukasom Aleksandrom.

To je bil Borutov zadnji rojstni dan pod predsedniškim nazivom, je pa že spomnil, da se ob zaključku predsedniškega mandata odmrzne njegovo članstvo v stranki SD. Napoved je mnoge v stranki in širše presenetila, kljub temu njegovo odločitev večina pozdravlja. Predsednik je sicer napovedal, da se bo o tem še posvetoval z vodstvom stranke.

Sodelavke so mu kupile mandarino. FOTO: Instagram

Trenutno se Borut Pahor mudi v Egiptu, kjer se udeležuje 27. konference Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP27) v Šarm El Šejku. Slovenijo zastopa na zasedanju na visoki ravni, ki se ga na povabilo države gostiteljice udeležujejo številni svetovni voditelji. Predsednik bo v imenu Slovenije podal nacionalno izjavo.