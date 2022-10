Pr' Hostar 2 ‰: čudežni deček z rekorderji (FOTO)

Na predpremierah filma Pr' Hostar 2 ‰, ki so se zvrstile v Kranju, v Kinu Bežigrad ter na Rudniku v Ljubljani, smo lahko videli, da je ekipa k sodelovanju povabila tudi harmonikarja Gašperja Seljaka in ga angažirala, da je raztegnil meh in zaigral nekaj skladb.

Gašper se je zelo zgodaj začel učiti igranja na harmoniko.

Mladi Gorenjec je bil povabila zelo vesel, čeprav niti ne ve točno, kdo ga je priporočil. »Igral sem uro pred začetkom filma in po njem, ko je bila na vrsti pogostitev. In na to sem zelo ponosen in upam, da bom tako še razširil krog poznanstev,« je za Slovenske novice povedal Gašper, ki je sicer zaposlen na Radiu Gorenc kot radijski tehnik. Za seboj ima zelo težke življenjske preizkušnje, saj se je v zgodnjem otroštvu soočil s hudo boleznijo, prestal je veliko operacij, kar sedemnajst let je obiskoval bolnišnice, prijelo se ga je ime čudežni deček.

O njem in njegovi življenjski preizkušnji smo pisali tudi v Slovenskih novicah, Matej Trstenjak, odličen tekstopisec, pa je njegovo življenjsko zgodbo strnil v besedilo Čudežni deček. S tem valčkom se je ansambel Lun'ca udeležil 51. Ptujskega festivala. Gašper se je že zelo zgodaj začel učiti igranja na harmoniko pa tudi solopetja, zato je bil nekaj let pevec ansambla Lun'ca. Ko so se trije člani v začetku letošnjega leta odločili, da ansambel zapustijo, med njimi je bil tudi Gašper, se je odločil, da bo stopil na samostojno glasbeno pot.

Mimogrede, ansambel Lun'ca deluje naprej, a z dvema novima članoma. Gašper pa razveseljuje ljudi s harmoniko: večinoma ga vabijo na priložnostna praznovanja, postavljanje mlajev, rojstne dneve pa tudi spremljanje porok.