Poslanec pokazal, kaj počne med parlamentarnimi počitnicami

Poslanec Prednik je pokazal, kako delaven je. FOTO: Instagram

Poslanec SD, ki prihaja iz Koroške, te dni uživa parlamentarne počitnice. Kot se vidi, jezelo delaven. Na družbenem omrežju je objavil fotografijo delovne akcije v Kotljah, od koder prihaja. Očitno so pripravljali drva za zimsko sezono.Poslanec (34) je precej aktiven na družbenih omrežjih, kjer večinoma objavlja pozitivne stvari in se ne spušča v velike debate koalicije in opozicije.Spomnimo, mladi Prednik je bil protikandidat Tanje Fajon za predsednika SD, a lani oktobra ni bil izvoljen