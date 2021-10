Posebno tekmovanje v Sloveniji: Zmaga tisti z najdaljšim (FOTO)

Letošnji zmagovalec s pet metrskim

V okviru Praznika kozjanskega jabolka poteka tekmovanje v lupljenju jabolka. Zmaga tisti z najdaljšim olupkom. Rekord je pri sedmih metrih. Potrebni so mirna roka in živci, sirina olupkov najboljših tekmovalcev pa je vsega nekaj milimetrov.Letošnji zmagovalec je nalupil nekaj čez 5 metrov dolg jabolčni olupek. Rekordni dosežek - olupek, dolg sedem metrov in 30 centimetrov, tako ni bil ogrožen.Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, v trgu Podsreda, ki se vsako leto odvije drugi teden v oktobru že vse od leta 2000.Kozjanska jabolka rastejo v visokodebelnih travniških sadovnjakih, ki so med naravovarstveno najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parkuJabolko iz visokodebelnega travniškega sadovnjaka je simbol varovanja narave, nadaljevanja tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanja in zdrave hrane ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.Osrednjo vlogo na stojnicah imajo ekološke kmetije iz zavarovanega in biosfernega območja ter umetniško-obrtniške delavnice. Poudarek je na starih sortah jabolk, zdravih kmetijskih pridelkih pridelanih na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice ponujajo vrhunske izdelke ljudske tradicionalne obrti.