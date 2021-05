Poroka čuka Mihe Novaka padla v vodo?

Miha in Mina Pal, ko sta bila sveže zaljubljena. FOTO: Marko Pigac

Res pa je, da sem zadnje čase veliko odsoten, saj sem si zaradi situacije, ko dela za nas glasbenike ni, pač poiskal službo.

Čuki bodo nastopili tudi v zadnji oddaji V petek zvečer v tej sezoni. FOTO: Adrian Pregelj

»Želela sva si res veliko poroko, da bi bilo na njej več kot sto ljudi. A žal to v trenutnih epidemioloških razmerah ni izvedljivo, zato sva jo za zdaj odpovedala. Kako bo v prihodnje, se še nisva odločila,« nam je, najmlajši čuk, ki se je skupini z več kot 30-letnim glasbenim stažem pridružil zadnji, pred natanko štirimi leti, odgovoril na vprašanje, ali drži, da sta se z 12 let starejšorazšla in da napovedane poroke ne bo.Miho smo v živo spoznali na snemanju oddaje Ena po domače leta 2017, ki jo je zvodila Mina. In prav ona je tista simpatična Korošica, ki jo je Miha prav tako prvič videl na snemanju te oddaje, čeprav sta oba s Koroške, pozneje pa je ogrela tudi njegovo srce. Odlično pa se je ujel tudi z Minino hčerko, s katero sta lani, ko se je začela pandemija koronavirusa, skoraj vsak dan snemala tako imenovane »coverje« in jih objavljala na družabnem omrežju.O ljubezni z Mino je Miha prvič javno spregovoril januarja lani v intervjuju za našo revijo Suzy, zato so nas toliko bolj presenetile govorice v nekaterih medijih, da naj bi se simpatičen par s Koroške, od koder sta oba doma, razšel. A Miha nam je na vprašanje, kaj se dogaja v njuni zvezi, odgovoril, da tega ne bi želel komentirati.»Res pa je, da sem zadnje čase veliko odsoten, saj sem si zaradi situacije, ko dela za nas glasbenike ni, pač poiskal službo, in to v sosednji Avstriji. Že vožnja mi vzame 45 minut. A tako pač je trenutno. In srčno upam, da se kmalu vrnemo tudi na glasbene odre,« je še dejal za Slovenske novice. Ko smo malo pobrskali po njegovem profilu na facebooku, smo opazili, da je z njega res izginilo veliko fotografij z Mino in njeno hčerko Leilo, ki se je na Miho zelo navezala. A nekaj se jih vseeno še najde.Zagotovo pa sta bila v zvezi februarja letos, ko sta oba sodelovala pri spletnem sejmu, ki ga je organizirala ekipa Slovenskega poročnega sejma, v kateri je bila projektna vodja in scenografka, režiser pa njen mož, tudi znani glasbenik. Letos pa je prireditev, ki bi se sicer v živo odvijala na Brdu pri Kranju, prvič potekala na spletu. Kljub temu je dosegla zelo veliko ljudi, saj so v prvih dneh zabeležili več kot 10.000 ogledov. Spletni sejem je povezovala prav Mina Pal, ki je pomerila več čudovitih poročnih oblek, medtem ko je Miha skrbel za zvok, obenem pa je pel v družbi treh fantov, s katerimi tudi sicer tu in tam zapojejo na kakšni poroki. Takrat smo bili prepričani, da je poroka med Mino in Miho le še vprašanje časa, saj je imela dovolj časa preizkusiti tudi, v kateri obleki bi se počutila najbolje. Prav tako se je oktobra lani Miha pohvalil, da se je družinica povečala, saj se jim je pridružila prikupna psička, šetlandska ovčarka Gina, ki so jo kupili po tehtnem premisleku. Marca pa je oznanil, da bo dobila družbo, saj se je tudi Miha tako zaljubil v to pasmo, da si je zaželel še enega psa. Prav tako sta še spomladi zagotavljala, da poroka letos poleti bo. Res pa takrat še nihče ni vedel, da se bo epidemija zavlekla. Zato se nadejamo, da je poroka res odpovedana le začasno in se bodo zvonovi pač oglasili pozneje.