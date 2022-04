Glavni urednik programa na Televiziji Arena Iztok Gartner, ki je zelo aktiven tudi na družabnih omrežjih, kjer s svojimi razmišljanji pogosto dvigne prah, bo še ta mesec znova pripravil tudi svojo oddajo Gartnerjev Bordel, ki je bila zaradi ukrepov, povezanih s koronavirusom, za nekaj časa umaknjena s sporeda. V njej je doslej gostil številne znane Slovence in Slovenke, ki so si upali razkriti podrobnosti iz svojega intimnega življenja, v goste pa je vabil tudi znane pornozvezde, ki so brez sramu pokazale vse svoje čare. »Zdaj je bilo čakanja dovolj in oddaja se vrača na spored. K...