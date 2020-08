Porejeni Challe Salle se jezi, napadajo ga zaradi kilogramov

V zadnjih mesecih je slovenski glasbenik, ki je znan po svojem izklesanem telesu, priznal, da ni več v tako dobri formi. Večkrat je na družabnih omrežjih odkrito spregovoril o tem, da je pridobil nekaj kilogramov in da zdaj dela na tem, da bi jih uspešno stopil. A med njegovimi sledilci na instagramu se najdejo tudi takšni, ki se jim očitno zdi primerno, da glasbeniku vzbujajo slabo vest in mu očitajo »kakšen je«.»Najbolj so mi smešni tisti, ki komentirajo: 'Oh, slabo, kako si se zredil. Kako ti ni bad?' Kaj naj bi mi bilo bad? Bil sem poškodovan, dva meseca nisem treniral, nisem pazil na prehrano. In kaj zdaj? Imam sedem, osem kilogramov preveč, ampak vrnil se bom v formo,« je dejal Challe in dodal, da trenira zase, za svoje dobro počutje, da ni profesionalni športnik. »Jaz nisem maneken, bodibilder ali kak borec. Najlažje je sedeti doma na kavču in kritizirati druge. Dajte narediti nekaj zase in pokažite, kako ste pripravljeni, pa bomo potem komentirali,« je še dodal.