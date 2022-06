Prekmurska pevka »onečastila in oskrunila cerkvene prostore«

Pred dnevi je prekmurska pevka Nika Zorjan posnela videospot za svojo novo pesem, kjer je med drugim v poročni obleki blestela pred oltarjem murskosoboške stolne cerkve. Medtem ko številni njeni sledilci menijo, da gre za odličen videospot, so se na snemanje ostro odzvali iz murskosoboške škofije, kjer so prepričani, da je »onečastila cerkvene prostore«. Izdali so tudi odredbo, s katero se v cerkvah na območju soboške škofije prepoveduje vsakršno snemanje in fotografiranje.

»Slovenska pevka je v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posnela video, ki zaradi vsebine nikakor ne sodi v cerkveno okolje in krši svetost prostora ter sakralni namen cerkve. Pri tem je prišlo do širjenja negativnih stereotipov in smešenja zakramenta poročnega obreda, duhovniške službe in vere kot pomembne vrednote. Škofija obžaluje, da je zaradi neprevidnosti odgovornih za cerkev prišlo do skrunitve cerkve ter se opravičuje vernikom in vsem prizadetim. Soboški škof msgr. dr. Peter Štumpf do preklica prepoveduje vsa snemanja in objave v vseh cerkvah in kapelah škofije in njihovo objavo v medijih, razen kadar gre za bogoslužna opravila. Prosi vse k prizadevanju za ohranjanje svetosti cerkva kot prostora molitve in svete evharistije ter prebivališča Boga,« je sporočil Lojze Kozar, generalni vikar soboške škofije.

Nika Zorjan je v prvi polovici maja izdala videospot za novo pesem 1, 2, 3, v katerem je bila oblečena v nevesto in se sprehodila po cerkvenih prostorih. Zdaj se je žal vse skupaj zapletlo, a Nika ostaja »hladna kot špricar« in na očitke iz soboške škofije nima komentarja.

Na medije je poslala svoj video s pripisom: »Kdor hoče, si lahko pogleda videospot in si ustvari svoje mnenje.« Sledilci jo v veliki večini podpirajo in trdijo, da bi škof Štumpf moral biti »vesel, da jim je naredila lepo reklamo!«.