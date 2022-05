Družina je ob pogledu na slovensko pevko jokala (FOTO)

Prekmurska pevka Nika Zorjan je te dni v svet poslala čudovit videospot za pesem Ena, dva, tri, v katerem se je pojavila v sanjski poročni obleki in navdušila številne oboževalce, ki so ob pogledu na nasmejano pevko v pravljični kreaciji nemudoma pomislili, da je svojemu srčnemu izbrancu Roku Piletiču, s katerim pa uradno razmerja nikoli nista potrdila, obljubila zvestobo.

Vedno čudovita pevka je tudi tokrat posnela izjemen videospot.

Nika pravi, da se še ni poročila, je pa zato nastal čudovit izdelek, na katerega je neizmerno ponosna. Tudi zato, ker je tokrat povsem sama organizirala snemanje videospota, poskrbela za statiste, oblačila, skratka, vse, kar je bilo potrebno za nastanek te zgodbe.

»Ponosna sem na svoj izdelek, konec koncev so ljudje skozi ta videospot začutili, da sem preprosto dekle, sem takšna, kot sem v zasebnem življenju,« pravi Nika, ki nam je zaupala, da so videospot snemali tri dni, posebej ponosna je tudi na to, da ji je uspelo dobiti prav vse rekvizite, ki so bili potrebni za snemanje, tudi mehanskega rodeo bika.

»Vzdušje je bilo čudovito, snemali smo v restavraciji Saloon v Slovenj Gradcu, ki velja za pravi Divji zahod na Koroškem,« je navdušena pevka. Poročne kadre so posneli v cerkvi sv. Nikolaja v Prekmurju, Nika pa je za to priložnost oblekla razkošno poročno obleko. Ob tem nam je zaupala, da je ni prav dolgo iskala, da je bila videti kot kraljica, so poskrbeli v Sanjski obleki.

»Želela sem si imeti pravljično obleko z dolgo vlečko in takoj, ko sem jo zagledala, sem vedela, da je prava,« je nad kreacijo, v kateri je marsikoga prepričala, da je oddana, navdušena pevka. Seveda je priznala, da če bi šlo zares, bi svojo poročno kreacijo izbirala dlje. Odzivi prisotnih so bili neverjetni, Nika je v beli obleki marsikoga pustila odprtih ust, priznala je celo, da so tekle solze. »Ker smo snemali tudi v Prekmurju, je bilo prisotnih veliko mojih sorodnikov in teti sta v trenutku, ko sta me videli, zajokali, tako resnično se jima je zdelo vse skupaj,« pravi Nika, ki nam je še priznala, da se želi tudi sama nekoč poročiti v cerkvi, z vsem, kar pride zraven. Njena družina je zelo velika, zato si želi, da bi nekoč, ko se bo odločila za ta korak, vsi, ki ji kaj pomenijo, uživali z njo v njenem velikem dnevu. Sicer pa v prihodnjih mesecih pripravlja še nekaj čudovitih presenečenj za vse, ki jo spremljajo na njeni poti.

Skoraj vsi statisti v cerkvi so bili Nikini sorodniki. Pevka pravi, da je Zorjanovih veliko, zato se je spodobilo, da jih povabi k sodelovanju.

»Zato, ker mi glasba pomeni vse, odkar vem zase. Mama in oče, ki je prav tako glasbenik, sta me na moji poti vseskozi podpirala, me vozila na različne konce Slovenije in se odrekla marsičemu, da sem jaz danes tukaj, kjer sem,« je hvaležna pevka, ki je v besedilo znova vpletla zanimivo sporočilo: »To je pesem za nove začetke, zato nazdravljam z vsemi, ki si upajo tik pred zdajci sprejeti odločitve, ki so težke, ampak nujno potrebne, da zaživijo srečnejše in lepše življenje. Lahko rečem, da je to eden najboljših videospotov, ki sem jih posnela, saj sem v njem takšna, kot sem v resnici – igriva, vesela, nasmejana in malce štorasta!«