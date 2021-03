Popolna preobrazba finalista slovenskega šova

Šport, zlasti tek, je danes njegov vsakdan.

Se spomnite Idrijčana, ki je pred osmimi leti prišel vse do finala šova Slovenija ima talent? Takrat je našo žirijo navdušil s svojim ženskim sopranom oziroma kontratenorjem, ki je prava redkost v svetu, saj naj bi se s takšnim glasom rodil le eden na dva milijona moških. Tri leta pozneje je Idrijčan nastopil na predizboru šova Britain's Got Talent (Britanija ima talent) in navdušil tudi Otočane. Žige pa danes marsikdo ne bi več prepoznal, saj je mladenič povsem spremenil svoj videz. Kot nam je zaupal, je leta 2017 ugotovil, da se je zaradi stresa njegova telesna teža le še povečevala. »Zato sem se odločil, da spremenim svoj življenjski slog in se posvetim tako športu kot tudi zdravi prehrani,« nam zaupa mladenič, ki si je delo, študij in vadbe razporedil čez dan tako, da je bilo časa za vse dovolj.»Priznam, da sem imel tudi slabe trenutke, ko mi je telo govorilo, da že lahko neham. A nisem, ker sem se spomnil, čemu sem začel,« pravi Lakner, ki ima danes okoli 40 kilogramov manj. A njegova preobrazba, pravi, še vedno traja, saj ga čaka še operacija, na kateri mu bodo odstranili odvečno kožo. Ga je pa vadba tako navdušila in zasvojila, da namerava narediti tečaj za osebnega trenerja, saj bi rad pomagal tudi drugim ljudem, ki se borijo z odvečno težo. »Sem amaterski gorski in cestni tekač,« nam še razkrije študent petja 3. letnika, v razredu izredne profesoricena akademiji za glasbo v Ljubljani. Tudi Žigi je žal, da so ga koronačasi prikrajšali za praktično delo v živo. »To res zelo pogrešam. Pa tudi kolege in kolegice ter profesorje z akademije, s katerimi se odlično razumemo. Prav tako nam je korona vzela vse nastope. Zato si neskončno želim spet nastopati in videti poslušalce v živo,« pravi Žiga, ki je prostovoljec Rdečega križa Idrija. »Trenutno opravljam tečaj za bolničarja, saj se mi zdi, da je to koristno in lepo poslanstvo, saj lahko pomagam ljudem v stiski in tudi takrat, ko se zgodi nesreča ali srčni zastoj. To se mi zdi res zelo plemenito,« še pravi mladenič.